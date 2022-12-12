Апухтин Михаил Петрович
Место рожденияслобода Стрелецкая, Россия, Курская область, Обоянский район
Дата рождения27.05.1926
Дата смерти31.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1926
Отец: Апухтин Пётр Иванович
слобода Стрелецкая, Россия, Курская область, Обоянский район
Рождение ребёнка
14.04.1959
Сын: Апухтин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Апухтина Мария Никитична
Смерть
31.12.1980