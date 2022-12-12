Апухтин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апухтин Михаил Петрович

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Место рождения

слобода Стрелецкая, Россия, Курская область, Обоянский район

Дата рождения

27.05.1926

Дата смерти

31.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1926

Отец: Апухтин Пётр Иванович

Мать: Апухтина Матрёна Трофимовна

слобода Стрелецкая, Россия, Курская область, Обоянский район
Рождение ребёнка
14.04.1959

Сын: Апухтин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Апухтина Мария Никитична

Курск, город Курск, Курская область
Смерть
31.12.1980
Курск, город Курск, Курская область
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