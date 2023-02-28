Апухтин Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.04.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1959
Отец: Апухтин Михаил Петрович
Мать: Апухтина Мария Никитична
Бракосочетание
23.01.1982
Рождение ребёнка
13.02.1983
Дочь: Апухтина Лилия Сергеевна
Мать ребёнка: Апухтина Лидия Васильевна
город Курск
Рождение ребёнка
10.09.1984
Дочь: Кая Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Апухтина Лидия Васильевна