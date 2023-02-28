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Апухтин Сергей Михайлович

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

14.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1959

Отец: Апухтин Михаил Петрович

Мать: Апухтина Мария Никитична

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
23.01.1982

Жена: Апухтина Лидия Васильевна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
13.02.1983

Дочь: Апухтина Лилия Сергеевна

Мать ребёнка: Апухтина Лидия Васильевна

город Курск
Рождение ребёнка
10.09.1984

Дочь: Кая Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Апухтина Лидия Васильевна

Курск, город Курск, Курская область
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