Мосик Вакула Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1842
Покровская церковь с. Гребенки,м/к 1867г.лист № 595,зап.№ 4 ( о заключении брака (,ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732(прод.)
Бракосочетание
22.01.1867
Жена: Мосик Акилина Васильевна
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732(прод.), м/к 1867г.лист № 595,зап.№ 4
Смерть
Неизвестно