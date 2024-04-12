Мосик (Кириленко / Кириченко /) Акилина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1845
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 595,зап.№ 4 ( о заключении брака ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732 ( прод.).
Бракосочетание
22.01.1867
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732(прод.), м/к 1867г.лист № 595,зап.№ 4
Смерть
Неизвестно