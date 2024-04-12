Мосик (Кириленко / Кириченко /) Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосик (Кириленко / Кириченко /) Акилина Васильевна

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Муж

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

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СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Кириленко / Кириченко / Василий Павлович

Мать: Кириченко ?

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 595,зап.№ 4 ( о заключении брака ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732 ( прод.).
Бракосочетание
22.01.1867

Муж: Мосик Вакула Иванович

Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732(прод.), м/к 1867г.лист № 595,зап.№ 4
Смерть
Неизвестно
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