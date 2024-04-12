Кириченко ?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Кириленко / Кириченко / Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Павлович
Саливонки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Мосик Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Павлович
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 595,зап.№ 4 ( о заключении брака ), ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732 ( прод.).
Смерть
Неизвестно