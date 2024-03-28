Хромых Прасковья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти14.09.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1934
Дочь: Сафонова (Хромых) Полина Афанасьевна
Отец ребёнка: Хромых Афанасий Иванович
Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Хромых Афанасий Иванович
Смерть
14.09.1983