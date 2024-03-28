Хромых Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромых Прасковья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

14.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромых Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1934

Дочь: Сафонова (Хромых) Полина Афанасьевна

Отец ребёнка: Хромых Афанасий Иванович

Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Хромых Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Хромых Афанасий Иванович

Смерть
14.09.1983

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