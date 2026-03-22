Сорокина (Игушкина) Мария Владимировна 28.06.1914 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сорокина (Игушкина) Мария Владимировна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 28.06.1914 ст.

умерла 1983

Отец
Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Билетный Солдат Иванович15.07.1881 г.р.
Мать
Игушкина (Картаева) Елена Аникиевна/ КондратьевнаОколо 1882 г.р.
Супруги
Сорокин Св Во 31.08.1934 Выбыл В 1933Г. В Ср.Азию Иван Уч. Вов Павлович18.11.1913 г.р.
Дети
Сорокин Александр Иванович1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1914 ст.

Отец: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Билетный Солдат Иванович

Мать: Игушкина (Картаева) Елена Аникиевна/ Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Св Во 31.08.1934 Выбыл В 1933Г. В Ср.Азию Иван Уч. Вов Павлович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Сорокин Александр Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Св Во 31.08.1934 Выбыл В 1933Г. В Ср.Азию Иван Уч. Вов Павлович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Св Во 31.08.1934 Выбыл В 1933Г. В Ср.Азию Иван Уч. Вов Павлович

Смерть
1983

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