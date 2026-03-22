Сорокина (Игушкина) Мария Владимировна
женский, родилась 28.06.1914 ст.
умерла 1983
ОтецИгушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Билетный Солдат Иванович15.07.1881 г.р.
МатьИгушкина (Картаева) Елена Аникиевна/ КондратьевнаОколо 1882 г.р.
Супруги
Дети
Сорокин Александр Иванович1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1914 ст.
Отец: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Билетный Солдат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Сорокин Александр Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Св Во 31.08.1934 Выбыл В 1933Г. В Ср.Азию Иван Уч. Вов Павлович
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Св Во 31.08.1934 Выбыл В 1933Г. В Ср.Азию Иван Уч. Вов Павлович
Смерть
1983