Игушкина (Картаева) Елена Кондратьевна
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1901
Бракосочетание
31.?.1901
Рождение ребёнка
10.01.1903
Сын: Игушкин Павел
Отец ребёнка: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1904
Дочь: Захарова Г. Мары Татьяна
Отец ребёнка: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1907
Дочь: Г. Мары Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Игушкин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1917
Дочь: Пелагея Владимировна
Отец ребёнка: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно