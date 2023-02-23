Игушкина (Картаева) Елена Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкина (Картаева) Елена Кондратьевна

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Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1901

Сын: Игушкин Выд. Справка 26.02.1931 Матвей Владимирович

Отец ребёнка: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Иванович

Бракосочетание
31.?.1901

Муж: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1903

Сын: Игушкин Павел

Отец ребёнка: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.01.1904

Дочь: Захарова Г. Мары Татьяна

Отец ребёнка: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.07.1907

Дочь: Г. Мары Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Игушкин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1917

Дочь: Пелагея Владимировна

Отец ребёнка: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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