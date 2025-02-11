Сорокин Св Во 31.08.1934 Выбыл В 1933Г. В Ср.Азию Иван Уч. Вов Павлович
мужской, родился 18.11.1913, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 02.10.1988, Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
ОтецСорокин Св.О Р 29.07.1936 И 25.08.1938 Комаровка Павел Парфирьевич20.06.1893 г.р.
МатьСорокина (Афтаева) Анна АфанасьевнаОколо 1893 г.р.
Супруги
Сорокина (Игушкина) Мария Владимировна28.06.1914 ст. г.р.
Сорокина Надежда АфанасьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Сорокин Александр Иванович1935 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1913
Отец: Сорокин Св.О Р 29.07.1936 И 25.08.1938 Комаровка Павел Парфирьевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина Надежда Афанасьевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Сорокин Александр Иванович
Мать ребёнка: Сорокина (Игушкина) Мария Владимировна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сорокина (Игушкина) Мария Владимировна
Смерть
02.10.1988
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край