Сорокин Св Во 31.08.1934 Выбыл В 1933Г. В Ср.Азию Иван Уч. Вов Павлович 18.11.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Сорокин Св Во 31.08.1934 Выбыл В 1933Г. В Ср.Азию Иван Уч. Вов Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 18.11.1913, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 02.10.1988, Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Отец
Сорокин Св.О Р 29.07.1936 И 25.08.1938 Комаровка Павел Парфирьевич20.06.1893 г.р.
Мать
Сорокина (Афтаева) Анна АфанасьевнаОколо 1893 г.р.
Супруги
Сорокина (Игушкина) Мария Владимировна28.06.1914 ст. г.р.
Сорокина Надежда АфанасьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Сорокин Александр Иванович1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1913

Отец: Сорокин Св.О Р 29.07.1936 И 25.08.1938 Комаровка Павел Парфирьевич

Мать: Сорокина (Афтаева) Анна Афанасьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина (Игушкина) Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Надежда Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Надежда Афанасьевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Сорокин Александр Иванович

Мать ребёнка: Сорокина (Игушкина) Мария Владимировна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина (Игушкина) Мария Владимировна

Смерть
02.10.1988
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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