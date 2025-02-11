Карсунцева (Созонова) Анисья Тимофеевна 1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Карсунцева (Созонова) Анисья Тимофеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1909, Кашпир, Сызрань, Самарская область

умерла 31.12.1972, Кашпир, Сызрань, Самарская область

Мать
Давыдова (Созонова) Елена Леонтьева1863 г.р.
Отец
Созонова Тимофей /Девица/ Карпович1858 г.р.
Дети
Васильева (Карсунцева) Анна Яковлевна08.02.1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Созонова Тимофей /Девица/ Карпович

Мать: Давыдова (Созонова) Елена Леонтьева

Кашпир, Сызрань, Самарская область

Рождение ребёнка
08.02.1936

Дочь: Васильева (Карсунцева) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Карсунцев Яков Никонорович

Кашпир, Сызрань, Самарская область

Смерть
31.12.1972
Кашпир, Сызрань, Самарская область

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