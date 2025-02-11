Карсунцева (Созонова) Анисья Тимофеевна
женский, родилась 1909, Кашпир, Сызрань, Самарская область
умерла 31.12.1972, Кашпир, Сызрань, Самарская область
МатьДавыдова (Созонова) Елена Леонтьева1863 г.р.
ОтецСозонова Тимофей /Девица/ Карпович1858 г.р.
Дети
Васильева (Карсунцева) Анна Яковлевна08.02.1936 г.р.
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Место
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Рождение
1909
Рождение ребёнка
08.02.1936
Дочь: Васильева (Карсунцева) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Карсунцев Яков Никонорович
Смерть
31.12.1972