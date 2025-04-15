Григорий Тарасов
мужской, родился 1780, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер До ?.04.1816, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева1815 г.р.
Кузьма Григорьев1817 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1813
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева
Мать ребёнка: Ксения Михайловна
Смерть
До ?.04.1816
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кузьма Григорьев
Мать ребёнка: Ксенья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ненила Григорьева
Мать ребёнка: Ксенья