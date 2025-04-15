Григорий Тарасов 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Григорий Тарасов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1780, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер До ?.04.1816, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева1815 г.р.
Кузьма Григорьев1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1813

перешел из села Канадей

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева

Мать ребёнка: Ксения Михайловна

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До ?.04.1816
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кузьма Григорьев

Мать ребёнка: Ксенья

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ненила Григорьева

Мать ребёнка: Ксенья

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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