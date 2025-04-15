Ксения Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ксения Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Дети
Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Тарасов

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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