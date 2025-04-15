Ксения Михайловна
женский, родилась Неизвестно, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Дети
Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева1815 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Неонила Перес. В 1851 Г Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Тарасов
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно