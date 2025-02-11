Ксенья 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Ксенья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1786

умерла Неизвестно

Дети
Кузьма Григорьев1817 г.р.
Ненила Григорьева1821 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кузьма Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Тарасов

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ненила Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Тарасов

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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