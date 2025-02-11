Ксенья
женский, родилась 1786
умерла Неизвестно
Дети
Кузьма Григорьев1817 г.р.
Ненила Григорьева1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кузьма Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Тарасов
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ненила Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Тарасов
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно