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Муравьев Дмитрий Инокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муравьев Инокентий

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муравьева) Мария

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муравьева) Ангелина

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1928

Дочь: (Муравьева) Сусания

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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