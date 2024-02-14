Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муравьев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муравьева) Мария
Отец ребёнка: Муравьев Дмитрий Инокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муравьева) Ангелина
Отец ребёнка: Муравьев Дмитрий Инокентьевич
Рождение ребёнка
20.08.1928
Дочь: (Муравьева) Сусания
Отец ребёнка: Муравьев Дмитрий Инокентьевич
Смерть
Неизвестно