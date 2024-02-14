Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Ивановна

Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муравьев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муравьева) Мария

Отец ребёнка: Муравьев Дмитрий Инокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муравьева) Ангелина

Отец ребёнка: Муравьев Дмитрий Инокентьевич

Рождение ребёнка
20.08.1928

Дочь: (Муравьева) Сусания

Отец ребёнка: Муравьев Дмитрий Инокентьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.