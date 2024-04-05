Клышпач Михаил Киреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
01.08.1935
Мать ребёнка: Клышпач Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Клышпач Степан Михайлович
Мать ребёнка: Клышпач Варвара Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свацикая Мария Михайловна
Мать ребёнка: Клышпач Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войтик Анна Михайловна
Мать ребёнка: Клышпач Варвара Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно