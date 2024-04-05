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Клышпач Михаил Киреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Клышпач Кирей Карпович

Мать: Клышпач Прасковья Лавреновна

Рождение ребёнка
01.08.1935

Сын: Клышпач Павел Михайлович

Мать ребёнка: Клышпач Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Клышпач Степан Михайлович

Мать ребёнка: Клышпач Варвара Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клышпач Прасковья Лавреновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свацикая Мария Михайловна

Мать ребёнка: Клышпач Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войтик Анна Михайловна

Мать ребёнка: Клышпач Варвара Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клышпач Варвара Семеновна

Смерть
Неизвестно
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