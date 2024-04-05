Клышпач (Козлова) Варвара Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1910
Дата смерти18.08.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1935
Отец ребёнка: Клышпач Михаил Киреевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Клышпач Степан Михайлович
Отец ребёнка: Клышпач Михаил Киреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свацикая Мария Михайловна
Отец ребёнка: Клышпач Михаил Киреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войтик Анна Михайловна
Отец ребёнка: Клышпач Михаил Киреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.1991