Клышпач (Козлова) Варвара Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клышпач (Козлова) Варвара Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1910

Дата смерти

18.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1935

Сын: Клышпач Павел Михайлович

Отец ребёнка: Клышпач Михаил Киреевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Клышпач Степан Михайлович

Отец ребёнка: Клышпач Михаил Киреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свацикая Мария Михайловна

Отец ребёнка: Клышпач Михаил Киреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войтик Анна Михайловна

Отец ребёнка: Клышпач Михаил Киреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клышпач Михаил Киреевич

Смерть
18.08.1991
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