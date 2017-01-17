Клышпач Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1935
Дата смерти17.01.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935
Отец: Клышпач Михаил Киреевич
Рождение ребёнка
10.09.1960
Мать ребёнка: Клышпач Надежда Адамовна
Рождение ребёнка
26.11.1961
Сын: Клышпач Александр Павлович
Мать ребёнка: Клышпач Надежда Адамовна
Рождение ребёнка
02.12.1967
Мать ребёнка: Клышпач Надежда Адамовна
Рождение ребёнка
16.09.1978
Сын: Клышпач Владимир Павлович
Мать ребёнка: Клышпач Надежда Адамовна
Рождение ребёнка
16.09.1978
Дочь: Бондаренко Вера Павловна
Мать ребёнка: Клышпач Надежда Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клышпач Надежда Адамовна
Смерть
17.01.2017