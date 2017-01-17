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Клышпач Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1935

Дата смерти

17.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935

Отец: Клышпач Михаил Киреевич

Мать: Клышпач Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
10.09.1960

Сын: Клышпач Валерий Павлович

Мать ребёнка: Клышпач Надежда Адамовна

Рождение ребёнка
26.11.1961

Сын: Клышпач Александр Павлович

Мать ребёнка: Клышпач Надежда Адамовна

Рождение ребёнка
02.12.1967

Сын: Клышпач Василий Павлович

Мать ребёнка: Клышпач Надежда Адамовна

Рождение ребёнка
16.09.1978

Сын: Клышпач Владимир Павлович

Мать ребёнка: Клышпач Надежда Адамовна

Рождение ребёнка
16.09.1978

Дочь: Бондаренко Вера Павловна

Мать ребёнка: Клышпач Надежда Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клышпач Надежда Адамовна

Смерть
17.01.2017
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