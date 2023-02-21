Шипицына Аграфена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Аграфена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванович

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Шипицын Иван Иванович

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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