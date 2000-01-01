Шипицын Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Иван Иванович

Шипицын Иван Иванович

avatar

Место рождения

д. Бучанская Тарского уезда

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шипицын Иван Трофимович

Мать: Шипицына Матрона Петровна

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шипицына Аграфена Андреевна

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Шипицына Аграфена Андреевна

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Аграфена Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close