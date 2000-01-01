Шипицын Иван Иванович
Место рожденияд. Бучанская Тарского уезда
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Шипицын Иван Трофимович
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шипицына Аграфена Андреевна
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Шипицына Аграфена Андреевна
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно