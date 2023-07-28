Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Васильевна

Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Артемьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Тихон Карпович

Отец ребёнка: Карп Артемьевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евфросинья Карповна

Отец ребёнка: Карп Артемьевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Семен Карпович

Отец ребёнка: Карп Артемьевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Митрофан Карпович

Отец ребёнка: Карп Артемьевич

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.