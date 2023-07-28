Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Артемьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тихон Карпович
Отец ребёнка: Карп Артемьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евфросинья Карповна
Отец ребёнка: Карп Артемьевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Семен Карпович
Отец ребёнка: Карп Артемьевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Митрофан Карпович
Отец ребёнка: Карп Артемьевич
Смерть
Неизвестно