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Карп Артемьевич

Место рождения

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Артемий Васильевич

Мать: не указана

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Тихон Карпович

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евфросинья Карповна

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Семен Карпович

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Митрофан Карпович

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Мелихово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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