Карп Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Артемий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тихон Карпович
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евфросинья Карповна
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Семен Карпович
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Митрофан Карпович
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Смерть
Неизвестно