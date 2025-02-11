Никита Тимофеев 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Никита Тимофеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1811, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 03.12.1834, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Татьяна Лаврентьевна) Степанида Степанида/ Татьяна Лаврентьевна1791 г.р.
Отец
Тимофей Дмитриев1793 г.р.
Дети
Дарья Никитина06.03.1831 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Тимофей Дмитриев

Мать: (Татьяна Лаврентьевна) Степанида Степанида/ Татьяна Лаврентьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Рождение ребёнка
06.03.1831

Дочь: Дарья Никитина

Мать ребёнка: Афимья

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
03.12.1834
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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