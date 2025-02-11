Никита Тимофеев
мужской, родился 1811, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 03.12.1834, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецТимофей Дмитриев1793 г.р.
Дети
Дарья Никитина06.03.1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Рождение ребёнка
06.03.1831
Дочь: Дарья Никитина
Мать ребёнка: Афимья
Смерть
03.12.1834
Место жительства
1835