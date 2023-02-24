Тимофей Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Дмитрий Иванович
Мать: Февронья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Никита Тимофеев
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Акулина Тимофеевна
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Авдотья Тимофеева
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Домна Тимофеева
Мать ребёнка: Степанида
Смерть
1850