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Тимофей Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Дмитрий Иванович

Мать: Февронья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Никита Тимофеев

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Акулина Тимофеевна

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья Тимофеева

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Домна Тимофеева

Мать ребёнка: Степанида

Смерть
1850
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