Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Просковья жена
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1811
Сын: Никита Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Акулина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Авдотья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Каргина) Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Домна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев
Смерть
Неизвестно