Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Просковья жена

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1811

Сын: Никита Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Акулина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Каргина) Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Домна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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