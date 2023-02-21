Лосберга Трина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосберга Трина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Лосбергс Мартин

Отец ребёнка: Лосбергс Карлс

Рождение ребёнка
01.08.1835

Сын: Лосбергс Микелис

Отец ребёнка: Лосбергс Карлс

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
12.06.1837

Сын: Лосберг -

Отец ребёнка: Лосбергс Карлс

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
21.11.1838

Сын: Лосбергс Мангус

Отец ребёнка: Лосбергс Карлс

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Лосбергс Карлс

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосбергс Карлс

Работа или профессия
Неизвестно
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