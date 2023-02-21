Лосберга Трина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Лосбергс Мартин
Отец ребёнка: Лосбергс Карлс
Рождение ребёнка
01.08.1835
Сын: Лосбергс Микелис
Отец ребёнка: Лосбергс Карлс
Рождение ребёнка
12.06.1837
Сын: Лосберг -
Отец ребёнка: Лосбергс Карлс
Рождение ребёнка
21.11.1838
Сын: Лосбергс Мангус
Отец ребёнка: Лосбергс Карлс
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Лосбергс Карлс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лосбергс Карлс
Работа или профессия
Неизвестно