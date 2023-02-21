Лосбергс Карлс
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Лосбергс Вилюм
Мать: Лосберга Анна Адамовна
Место жительства
Между 1826 и 1858
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Лосбергс Мартин
Мать ребёнка: Лосберга Трина
Рождение ребёнка
01.08.1835
Сын: Лосбергс Микелис
Мать ребёнка: Лосберга Трина
Рождение ребёнка
12.06.1837
Сын: Лосберг -
Мать ребёнка: Лосберга Трина
Рождение ребёнка
21.11.1838
Сын: Лосбергс Мангус
Мать ребёнка: Лосберга Трина
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Лосберга Трина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосберга Трина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно