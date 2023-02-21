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Лосбергс Карлс

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Лосбергс Вилюм

Мать: Лосберга Анна Адамовна

Место жительства
Между 1826 и 1858
Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Лосбергс Мартин

Мать ребёнка: Лосберга Трина

Рождение ребёнка
01.08.1835

Сын: Лосбергс Микелис

Мать ребёнка: Лосберга Трина

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
12.06.1837

Сын: Лосберг -

Мать ребёнка: Лосберга Трина

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
21.11.1838

Сын: Лосбергс Мангус

Мать ребёнка: Лосберга Трина

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Лосберга Трина

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосберга Трина

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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