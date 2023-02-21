Лосбергс Мартин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Лосбергс Карлс
Мать: Лосберга Трина
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Лосбергс Янис
Мать ребёнка: Лосберга Лиза
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Лосберга Лиза
Рождение ребёнка
29.11.1876
Сын: Лосбергс Эрнестс
Мать ребёнка: Лосберга Лиза
Ледурга, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосберга Лиза
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно