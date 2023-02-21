Лосбергс Мартин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосбергс Мартин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Лосбергс Карлс

Мать: Лосберга Трина

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Лосбергс Янис

Мать ребёнка: Лосберга Лиза

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Лосберга Лиза

Турайда, Krimuldas pagasts, Siguldas novads
Рождение ребёнка
29.11.1876

Сын: Лосбергс Эрнестс

Мать ребёнка: Лосберга Лиза

Ледурга, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосберга Лиза

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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