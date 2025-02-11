(Из Телятникова) Авдотья Ларионова 1762 — найти родственников по фамилии на Familio

(Из Телятникова) Авдотья Ларионова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1762

умерла Неизвестно

Супруги
Кузьма Иванов1764 г.р.
Дети
Аксинья Кузьминична1785 г.р.
Прасковья Кузьминична1788 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Аксинья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Никита Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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