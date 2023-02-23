(из Телятникова) Авдотья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Аксинья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никита Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Иванов
Смерть
Неизвестно