(Из Телятникова) Авдотья Ларионова
женский, родилась 1762
умерла Неизвестно
Супруги
Кузьма Иванов1764 г.р.
Дети
Аксинья Кузьминична1785 г.р.
Прасковья Кузьминична1788 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Аксинья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Иванов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никита Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Иванов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно