(из Телятникова) Авдотья Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Телятникова) Авдотья Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Аксинья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Иванов

Рождение ребёнка
1796

Сын: Никита Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Иванов

Смерть
Неизвестно
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