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Аксинья Кузьминична
Аксинья Кузьминична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1785
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кузьма Иванов
1764 г.р.
Мать
(Из Телятникова) Авдотья Ларионова
1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец:
Кузьма Иванов
Мать:
Авдотья Ларионова
Смерть
Неизвестно
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