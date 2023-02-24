Кузьма Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: (Санбашай Потешкин) Андреев
Мать: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Аксинья Кузьминична
Мать ребёнка: Авдотья Ларионова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья Кузьминична
Мать ребёнка: Авдотья Ларионова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никита Кузьмич
Мать ребёнка: Авдотья Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ларионова
Смерть
1822