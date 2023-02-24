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Кузьма Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: (Санбашай Потешкин) Андреев

Мать: Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Аксинья Кузьминична

Мать ребёнка: Авдотья Ларионова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья Кузьминична

Мать ребёнка: Авдотья Ларионова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Никита Кузьмич

Мать ребёнка: Авдотья Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ларионова

Смерть
1822
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