Кондратьева (Ершова) Ксения Яковлева
Место рождения
Дата рождения22.01.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1888 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Яков Мокеев и законная его жена Евфросиния Леонтьева,оба православные
Крещение
24.01.1888 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Иван Васильев и той же деревни крестьянская девица Мария Мокеева
Бракосочетание
25.01.1909 ст.
Деревни Нератовки состоящего в запасе армии рядового Александра Андреева сын Косьма,православного исповедания, первым браком (20лет). Деревни Нератовки крестьянина Яков Мокиева дочь девица Ксения,прав... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1909 ст.
Дочь: (Кондратьева) Анастасия 1 Космина
Отец ребёнка: Кондратьев Косма Александров
Деревни Нератовки Косьма Александров и законная жена его Ксения Яковлева,оба православные.
Рождение ребёнка
22.12.1910 ст.
Дочь: (Кондратьева) Татьяна Космина
Отец ребёнка: Кондратьев Косма Александров
Деревни Нератовки состоящий в военной службе рядовой Косьма Александров и законная жена его Ксения Яковлева Внесена родовая фамилия-Кондратьева на основе отношения Шереметьевского ЗАГС №370 от 17.08.... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1914 ст.
Дочь: (Кондратьева) Анастасия 2 Космина
Отец ребёнка: Кондратьев Косма Александров
Деревни Нератовки состоящий на военной службе Косма Андреев Кондратьев и законная жена его Ксения Яковлева,оба православные
Смерть
Неизвестно