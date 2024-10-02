Кондратьева (Ершова) Ксения Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Ершова) Ксения Яковлева

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.01.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1888 ст.

Отец: Ершов Яков Мокеев

Мать: Ершова (Филиппова) Евфросинья Леонтьева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Яков Мокеев и законная его жена Евфросиния Леонтьева,оба православные
Крещение
24.01.1888 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Иван Васильев и той же деревни крестьянская девица Мария Мокеева
Бракосочетание
25.01.1909 ст.

Муж: Кондратьев Косма Александров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки состоящего в запасе армии рядового Александра Андреева сын Косьма,православного исповедания, первым браком (20лет). Деревни Нератовки крестьянина Яков Мокиева дочь девица Ксения,прав... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1909 ст.

Дочь: (Кондратьева) Анастасия 1 Космина

Отец ребёнка: Кондратьев Косма Александров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки Косьма Александров и законная жена его Ксения Яковлева,оба православные.
Рождение ребёнка
22.12.1910 ст.

Дочь: (Кондратьева) Татьяна Космина

Отец ребёнка: Кондратьев Косма Александров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки состоящий в военной службе рядовой Косьма Александров и законная жена его Ксения Яковлева Внесена родовая фамилия-Кондратьева на основе отношения Шереметьевского ЗАГС №370 от 17.08.... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1914 ст.

Дочь: (Кондратьева) Анастасия 2 Космина

Отец ребёнка: Кондратьев Косма Александров

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки состоящий на военной службе Косма Андреев Кондратьев и законная жена его Ксения Яковлева,оба православные
Смерть
Неизвестно

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