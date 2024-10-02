Кондратьев Косма Александров
Место рождения
Дата рождения26.10.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
26.10.1888 ст.
Деревни Нератовки находящийся в запасе армии рядовой Александр Андреев и законная его жена Мария Евстафиева,оба православные
Крещение
30.10.1888 ст.
Восприемники: деревни Нератовки крестьянин Арсентий Макаров и крестьянская жена Анна Иудова
Бракосочетание
25.01.1909 ст.
Деревни Нератовки состоящего в запасе армии рядового Александра Андреева сын Косьма,православного исповедания, первым браком (20лет). Деревни Нератовки крестьянина Яков Мокиева дочь девица Ксения,прав... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1909 ст.
Дочь: (Кондратьева) Анастасия 1 Космина
Мать ребёнка: Кондратьева (Ершова) Ксения Яковлева
Деревни Нератовки Косьма Александров и законная жена его Ксения Яковлева,оба православные.
Рождение ребёнка
22.12.1910 ст.
Дочь: (Кондратьева) Татьяна Космина
Мать ребёнка: Кондратьева (Ершова) Ксения Яковлева
Деревни Нератовки состоящий в военной службе рядовой Косьма Александров и законная жена его Ксения Яковлева Внесена родовая фамилия-Кондратьева на основе отношения Шереметьевского ЗАГС №370 от 17.08.... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1914 ст.
Дочь: (Кондратьева) Анастасия 2 Космина
Мать ребёнка: Кондратьева (Ершова) Ксения Яковлева
Деревни Нератовки состоящий на военной службе Косма Андреев Кондратьев и законная жена его Ксения Яковлева,оба православные
Смерть
Неизвестно