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(Кондратьева) Анастасия 1 Космина

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.12.1909 ст.

Дата смерти

09.12.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1909 ст.

Отец: Кондратьев Косма Александров

Мать: Кондратьева (Ершова) Ксения Яковлева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки Косьма Александров и законная жена его Ксения Яковлева,оба православные.
Крещение
03.12.1909 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Авксентий Яковлев Ершев и той же деревни крестьянская девица Александра Андреева
Смерть
09.12.1909 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Косьмы Александрова дочь Анастасия (1 нед.)

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