(Кондратьева) Анастасия 1 Космина
Место рождения
Дата рождения01.12.1909 ст.
Дата смерти09.12.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1909 ст.
Деревни Нератовки Косьма Александров и законная жена его Ксения Яковлева,оба православные.
Крещение
03.12.1909 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Авксентий Яковлев Ершев и той же деревни крестьянская девица Александра Андреева
Смерть
09.12.1909 ст.
от младенческой Деревни Нератовки крестьянина Косьмы Александрова дочь Анастасия (1 нед.)