Шалимов Осип Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалимов Осип Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: Шалимов Ефим Алексеевич

Мать: Шалимова Дарья Климоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Савельева

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Агафон Осипович

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Рождение ребёнка
1712

Сын: Петр Осипович

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Рождение ребёнка
1714

Сын: Шалимов Игнат Осипович

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Смерть
Неизвестно

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