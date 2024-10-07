Шалимов Осип Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: Шалимов Ефим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Савельева
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1710
Сын: Агафон Осипович
Мать ребёнка: Евдокия Савельева
Рождение ребёнка
1712
Сын: Петр Осипович
Мать ребёнка: Евдокия Савельева
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Евдокия Савельева
Смерть
Неизвестно