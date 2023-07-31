Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1670

Сын: Осип Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилл Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Амерево
Смерть
Неизвестно