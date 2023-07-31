Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1670
Сын: Осип Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирилл Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Амерево
Смерть
Неизвестно