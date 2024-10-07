Шалимов Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Шалимов Ефим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Ефимовна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Агафья Ефимовна
Смерть
Неизвестно