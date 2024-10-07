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Шалимов Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Шалимов Ефим Алексеевич

Мать: Шалимова Дарья Климоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Агафья Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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