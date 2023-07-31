Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Иван Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Иван Степанович (Иванович)
Отец ребёнка: Иван Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно