Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Иван Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1741

Сын: Иван Степанович (Иванович)

Отец ребёнка: Иван Варфоломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Варфоломеевич

Смерть
Неизвестно