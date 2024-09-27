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Агафон Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Шалимов Осип Ефимович

Мать: Евдокия Савельева

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Терентьевна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Артемий Агафонович

Мать ребёнка: Екатерина Терентьевна

Смерть
Неизвестно

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