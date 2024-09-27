Агафон Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Шалимов Осип Ефимович
Мать: Евдокия Савельева
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Терентьевна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Артемий Агафонович
Мать ребёнка: Екатерина Терентьевна
Смерть
Неизвестно