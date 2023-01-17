Даниловский Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниловский Иван Петрович

Даниловский Иван Петрович

avatar

Место рождения

Очаково, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Успенский Петр Давыдов

Мать: Успенская Ирина Васильева

Очаково, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Даниловская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Даниловский Петр Иванович

Мать ребёнка: Даниловская Мария Николаевна

с.Семеновское-Отрада Серпуховской округи Московской губернии
Рождение ребёнка
1841

Сын: Даниловский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Даниловская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Даниловский Александр Иванович

Мать ребёнка: Даниловская Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Даниловский Павел Иванович

Мать ребёнка: Даниловская Мария Николаевна

с. Семеновское-Отрада Серпуховской округи Московской губернии
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Даниловская Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниловская Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close