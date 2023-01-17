Даниловский Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Успенский Петр Давыдов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Даниловская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Даниловский Петр Иванович
Мать ребёнка: Даниловская Мария Николаевна
с.Семеновское-Отрада Серпуховской округи Московской губернии
Рождение ребёнка
1841
Сын: Даниловский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Даниловская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Даниловский Александр Иванович
Мать ребёнка: Даниловская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Даниловский Павел Иванович
Мать ребёнка: Даниловская Мария Николаевна
с. Семеновское-Отрада Серпуховской округи Московской губернии
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Даниловская Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно