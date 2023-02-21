Даниловский Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти1880
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Место жительства
1850
с. Ельдигино Дмитровского уезда
Согласно клировой ведомости 1850 года Троицкой церкви села Ельдигино был переведен пономарь Князе-Владимирской церкви села Сесеновского-Отрада Серпуховского уезда Иван Петров Даниловский - 41 год В с... Показать все
Награда
19.05.1873
Москва, город федерального значения Москва
Указом Святейшего Синода №157 от 19 мая 1873 года священнику села Ратмири Коломенского уезда Михаилу Даниловскому за особенную деятельность по отправлению духовных треб во время свирепствовавшей в 18... Показать все
Место жительства
1875
с. Карпово Коломенского уезда Московской губернии
Священик церкви села Ратмири Михаил Даниловский вероятно был перемещен на священническое место к Михайло-Архангельской церкви села Карпова Коломенского уезда, т.к. в 1876 велось дело о священнике с.Ка... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Даниловская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Даниловская ?
Смерть
1880
с. Карпово Коломенского уезда Московской губернии
Согласно церковных ведомостей в списке девиц Филаретского женского училища на жребий на казенное место числится за № 25 Анна Даниловская, дочь умершего священика села Карпова Коломенского уезда. (МЦВ ... Показать все