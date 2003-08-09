Клочков Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1927
Дата смерти09.08.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1955
Дочь: Гусева Нина Евгеньевна
Мать ребёнка: Клочкова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
12.11.1956
Дочь: Григорьева Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Клочкова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
02.06.1962
Сын: Клочков Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Клочкова Татьяна Александровна
Смерть
09.08.2003