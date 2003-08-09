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Клочков Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1927

Дата смерти

09.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1927

Отец: Клочков Николай Евгеньевич

Мать: Клочкова Екатерина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клочкова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
26.10.1955

Дочь: Гусева Нина Евгеньевна

Мать ребёнка: Клочкова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
12.11.1956

Дочь: Григорьева Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Клочкова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
02.06.1962

Сын: Клочков Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Клочкова Татьяна Александровна

Смерть
09.08.2003

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