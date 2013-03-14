Григорьева (Клочкова) Наталья Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1956
Дата смерти14.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1986
Сын: Григорьев Антон Александрович
Отец ребёнка: Григорьев Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
25.04.1987
Сын: Григорьев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Григорьев Александр Георгиевич
Смерть
14.03.2013