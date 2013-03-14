Григорьева (Клочкова) Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Клочкова) Наталья Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1956

Дата смерти

14.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1956

Отец: Клочков Евгений Николаевич

Мать: Клочкова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
24.04.1986

Сын: Григорьев Антон Александрович

Отец ребёнка: Григорьев Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
25.04.1987

Сын: Григорьев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Григорьев Александр Георгиевич

Смерть
14.03.2013

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