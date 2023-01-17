Дементьева Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.11.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1845
Отец: Иван Федорович
Мать: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Дементьев Тимофей Васильевич
Бракосочетание
19.02.1864 ст.
Рождение ребёнка
1867
Сын: Дементьев Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Дементьев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Любовь Тимофеевна
Отец ребёнка: Дементьев Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Логачева Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Дементьев Тимофей Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно