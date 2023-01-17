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Дементьева Матрена Ивановна

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Место рождения

Жуково, Домодедово, Московская область

Дата рождения

01.11.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1845

Отец: Иван Федорович

Мать: Марья Ивановна

Жуково, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Дементьев Тимофей Васильевич

Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Бракосочетание
19.02.1864 ст.

Муж: Дементьев Тимофей Васильевич

Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Дементьев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Дементьев Тимофей Васильевич

Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Любовь Тимофеевна

Отец ребёнка: Дементьев Тимофей Васильевич

Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Логачева Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Дементьев Тимофей Васильевич

Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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