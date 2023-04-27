кн. Трубецкой Василий Sergeevich
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1776
Дата смерти10.02.1841
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1776
Работа или профессия
Неизвестно
general of cavalry, member of the State Council, Gen. d. Kav. GenAdj.
Бракосочетание
1812
Рождение ребёнка
07.12.1825
Сын: Трубецкой Владимир Васильевич
Мать ребёнка: кн. Трубецкая (Вейс) Софья Андреевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.02.1841