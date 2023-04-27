кн. Трубецкой Василий Sergeevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикн. Трубецкой Василий Sergeevich

кн. Трубецкой Василий Sergeevich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1776

Дата смерти

10.02.1841

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1776

Отец: кн. Трубецкой Сергей Alexandrovich

Мать: княгиня Трубецкая (княжна Несвицкая) Елена Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
general of cavalry, member of the State Council, Gen. d. Kav. GenAdj.
Бракосочетание
1812

Жена: кн. Трубецкая (Вейс) Софья Андреевна

Рождение ребёнка
07.12.1825

Сын: Трубецкой Владимир Васильевич

Мать ребёнка: кн. Трубецкая (Вейс) Софья Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.02.1841

Мы используем куки для улучшения работы сайта.