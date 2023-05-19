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кн. Трубецкая (Вейс) Софья Андреевна

Место рождения

Каунас, Литовская ССР

Дата рождения

05.11.1796

Дата смерти

16.01.1848

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1796

Отец: Вейс Андрей Андреевич

Мать: Фон Вайс Анна Львовна

Каунас, Литовская ССР
Бракосочетание
1812

Муж: Кн. Трубецкой Василий Sergeevich

Рождение ребёнка
07.12.1825

Сын: Трубецкой Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кн. Трубецкой Василий Sergeevich

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.01.1848