кн. Трубецкая (Вейс) Софья Андреевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1796
Дата смерти16.01.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1796
Отец: Вейс Андрей Андреевич
Мать: Фон Вайс Анна Львовна
Бракосочетание
1812
Рождение ребёнка
07.12.1825
Сын: Трубецкой Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кн. Трубецкой Василий Sergeevich
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
16.01.1848