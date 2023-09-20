Аржановсков Николай Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аржановсков Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржановская Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Аржановская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аржановская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржановсков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно