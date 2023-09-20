Аржановсков Николай Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржановсков Николай Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аржановсков Стефан

Мать: Колошкина Евдокия Зотьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржановская Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Аржановская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аржановская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржановсков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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