Аржановсков Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржановсков Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аржановсков Николай Стефанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржановская Екатерина

Мать ребёнка: Аржановская Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржановсков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Аржановская Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аржановская Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржановсков Евгений

Мать ребёнка: не указана

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