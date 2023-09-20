Колошкина Евдокия Зотьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колошкина Евдокия Зотьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колошкин Зот Евстигнеевич

Мать: Колошкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржановская Лидия Стефановна

Отец ребёнка: Аржановсков Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржановская Клавдия Стефановна

Отец ребёнка: Аржановсков Стефан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржановсков Николай Стефанович

Отец ребёнка: Аржановсков Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аржановсков Стефан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аржановсков Стефан

Смерть
Неизвестно

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