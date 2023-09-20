Колошкина Евдокия Зотьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колошкин Зот Евстигнеевич
Мать: Колошкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржановская Лидия Стефановна
Отец ребёнка: Аржановсков Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржановская Клавдия Стефановна
Отец ребёнка: Аржановсков Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржановсков Николай Стефанович
Отец ребёнка: Аржановсков Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аржановсков Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аржановсков Стефан
Смерть
Неизвестно