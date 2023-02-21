Димитрова (Братских) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Братских Алексей
Рождение ребёнка
31.01.1974
Сын: Димитров Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Димитров Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Снежана Георгиевна
Отец ребёнка: Димитров Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Димитров Георгий
Место жительства
Неизвестно
Болгария, Русе