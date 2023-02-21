Димитрова (Братских) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димитрова (Братских) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Братских Алексей

Мать: Братских Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
31.01.1974

Сын: Димитров Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Димитров Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Снежана Георгиевна

Отец ребёнка: Димитров Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Димитров Георгий

Место жительства
Неизвестно
Болгария, Русе
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